Москва, 19 октября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева выпустила второй эпизод драг-шоу «Королевские кобры». Запись второго выпуска проекта доступна на её YouTube-канале с 19 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ксения Собчак

В качестве гостя шоу Ивлеева пригласила журналистку Ксению Собчак — именно она выбирала победителя выпуска среди трёх финалистов. Корону и билеты на самолёт в Сен-Тропе (Франция) получил драг-артист под псевдонимом Zoya Krasnaya.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первого выпуска «Королевских кобр» состоялась 29 сентября 2021 года. Тогда звёздным гостем стал комик Александр Гудков.