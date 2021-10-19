Саратов, 19 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. С 25 октября в Саратовской области общественные места можно будет посещать только при наличии QR-кодов. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Адель Славутин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Для получения QR-кодов необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, являться вакцинированным от COVID-19 или перенесшим заболевание. QR-код вакцинированного действует в течение 12 месяцев, QR-код переболевшего — в течение полугода.

QR-код можно будет предъявлять как в электронном, так и в бумажном виде.

Ограничение не распространяется на граждан в возрасте до 18 лет. Также необходимость предъявлять цифровой сертификат не распространяется на небольшие продовольственные магазины.

С 25 октября система предъявления QR-кодов начнет работать в учреждениях культуры, с 29 октября — в фитнес-центрах, бассейнах, организациях общественного питания, исключая точки на вокзалах, в аэропортах, на АЗС. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщил зампред правительства Саратовской области Роман Грибов.

Вопрос проверки QR-кодов в торговых центрах пока обсуждается.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Саратовской области в очередной раз продлили срок действия ограничений, которые введены для предотвращения распространения коронавируса. По-прежнему будет действовать запрет на работу учреждений общественного питания в ночные часы — с 23:00 до 6:00 по местному времени, исключая доставку и работу навынос. Также запрет не действует на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автозаправок и придорожных кафе.

Сохраняется запрет на проведение мероприятий в ночных клубах, барах и дискотеках.

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