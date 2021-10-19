Казань, 19 октября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Новым локдауном будет окончательно добита экономика, уверен председатель правления Машиностроительного кластера Татарии Сергей Майоров. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 19 октября, комментируя предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Мало того, что цены на металлы растут по три раза за месяц, у предприятий вся «оборотка» вымыта из-за этого, так сейчас мы еще остановим производства! Всё дорожает, и надо повышать людям зарплаты, а возможностей у бизнеса для этого нет. Не считая разовых выплат на детей, государство не компенсирует населению падение доходов, в том числе отправленным на вынужденные каникулы. Сейчас из бюджета вновь придется кого-то подкармливать. Вводить выходные с сохранением зарплаты за счет бизнеса не получится — у предприятий нет финансовых подушек безопасности, в том числе из-за продолжающегося роста цен на сырье и введенных ограничений в некоторых отраслях», — отметил Майоров.

По его словам, в странах, где ограничения отменили, большинство населения привито, у нас же ситуация с новым локдауном возникла из-за безответственности россиян, не желающих пройти вакцинацию. «Доигрались, называется. Но я считаю, что разумнее не объявлять локдаун, а ввести персональную ответственность за вакцинацию среди населения, ввести штрафы. Нет QR-кода — сиди дома. В Индии, где население больше, чем в России (1,3 млрд человек), менее благополучная эпидситуация и медицина, заболевших коронавирусом гораздо меньше. Значит, это вопрос дисциплины, которую можно ввести и у нас. Давайте объявим чрезвычайное положение, но не будем останавливать экономику!» — резюмировал Майоров.