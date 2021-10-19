Пекин, 19 октября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Правозащитники призвали международные правительства, спонсоров и спортсменов бойкотировать Олимпийские игры в Китае, после того, как 19 октября греческие чиновники передали олимпийский огонь организаторам зимних игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Associated Press.

Олимпийские игры

Группы активистов, которые также сорвали церемонию зажжения огня на юге Греции 18 октября, обвинили Международный олимпийский комитет в том, что он разрешил проведение зимних игр в Пекине.

Напомним, что международная общественность критикует то, как Китай обращается с мусульманами-уйгурами в северо-западном регионе Синьцзян, а также политику Китая в отношении Тибета и Тайваня.

Ранее МОК, который уже проводил летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине, уклонился от этого вопроса, заявив, что он не входит в его компетенцию.