Рустави, Грузия, , 17:35 — REGNUM Генеральный директор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» и по совместительству защитник бывшего президента Грузии Ника Гварамия объявил о том, что Михаил Саакашвили отказался покидать тюрьму и переводиться в клинику, сообщает 19 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Несмотря на этот отказ, Гварамия не исключает того, что необходимость в госпитализации Саакашвили возникнет через три-четыре дня. Гварамия также заявил, что здоровье бывшего президента претерпевает значительные изменения.

«У него плохой цвет лица, замедленная моторика, ему трудно передвигаться. Но при этом, для меня это парадоксально, у него нет проблем с рассуждениями, его рассуждения, мышление и коммуникативность не подверглись изменениям. И, самое главное, у него присутствует оптимизм в очень высокой степени. Поэтому, я думаю, что всё будет нормально, хотя предполагаю, что через несколько дней, вероятно, встанет вопрос о госпитализации», — заявил Гварамия.

Напомним, что сегодня группа врачей должна посетить Михаила Саакашвили в тюрьме и вынести заключение о состоянии его здоровья.