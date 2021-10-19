Казань, 19 октября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Инспекторы ГИБДД задержали В Казани задержан 18-летний гражданин Узбекистана, сбивший автомобилем сотрудника полиции, сообщает 19 октября пресс-служба регионального управления МВД России.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Машина ДПС

Уточняется, что наезд на инспектора ГИБДД он совершил при попытке скрыться от полицейских.

Приезжий из Узбекистана катался по Казани на незарегистрированном автомобиле BMW без водительских прав.

«Полицейские предприняли попытку остановки транспорта, однако водитель проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться. Инспекторы ГИБДД Казани в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника и… задержали его. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья», — указано в сообщении пресс-службы.

Установлено, что ранее тот же нарушитель совершил наезд на мужчину, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП.

По информации МВД, ранее в отношении задержанного был составлен 21 протокол об административных правонарушениях.

Кроме того, выяснилось, что указанный гражданин Узбекистана нарушил требования режима проживания в России.