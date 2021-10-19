Ханты-Мансийск, 19 октября, 2021, 17:18 — ИА Регнум. В Югорске (ХМАО) в связи с ростом тяжёлых форм течения заболевания под ковидный госпиталь перепрофилируют роддом, увеличив коечный фонд ещё на 30 мест. Об этом сообщает городской оперативный штаб.

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Рожениц из Югорска будут направлять в соседний город Советский.

На сегодня в Югорске проходят лечение в госпитале 90 ковид-пациентов.