После объявления Собяниным новых ограничений упал портал мэра Москвы
Москва, 19 октября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Функционал официального портала мэра и правительства Москвы по состоянию на 17:10 19 октября недоступен. Корреспондент ИА REGNUM пытался воспользоваться сервисами сайта с нескольких браузеров, но безуспешно.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Собянин
На сайте недоступна не только авторизация, но и основная часть, включая новости и другие разделы.
Отметим, что незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса в столице.