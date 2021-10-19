Москва, 19 октября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Функционал официального портала мэра и правительства Москвы по состоянию на 17:10 19 октября недоступен. Корреспондент ИА REGNUM пытался воспользоваться сервисами сайта с нескольких браузеров, но безуспешно.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

На сайте недоступна не только авторизация, но и основная часть, включая новости и другие разделы.

Отметим, что незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса в столице.