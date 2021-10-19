Ярославль, 19 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Ярославской области завершилось судебное разбирательство резонансного уголовного дела по статье «Торговля людьми». Биологическая мать девочки и ее приемные родители из Ижевска признаны виновными в совершении безвозмездной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Молоток судьи

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году женщина после родов передала дочку супружеской паре из Удмуртии. Ребенок отправился в Ижевск. Спустя 5,5 лет о случившемся узнал биологический отец ребёнка. В 2020 году он забрал дочку, сообщив об этой истории в правоохранительные органы.

В отношении приемных родителей и биологической матери возбудили уголовное дело. С февраля 2021 года в запутанной истории разбирался Ленинский районный суд Ярославля. Приговор был вынесен 18 октября. Все трое признаны виновными в «незаконной передаче несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии».

«При назначении наказания суд учел, что, совершая незаконную передачу ребенка, подсудимые преследовали цель обеспечение безопасности и благополучия ребенка, его воспитания, ребенок был окружен заботой, любовью, обеспечен необходимыми условиями для роста и развития. Несмотря на несогласие подсудимых с обвинением, ими были даны подробные признательные показания по обстоятельствам произошедшего», — отметили в пресс-службе Ярославского областного суда

В итоге приемный отец девочки был приговорен к 2 годам исправительных работ, из его доходов в пользу государства будет удерживаться 10 процентов. Его супруга получила полтора года лишения свободы условно. Биологическая мать девочки получила два года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.