Бишкек, 19 октября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В столице Киргизии члены клуба исторической реконструкции «Гвардия» провели показательные выступления по историческому фехтованию на мечах, сообщает 19 октября «Вечерний Бишкек».

Søren Niedziella Обоюдоострый меч

Турнир по историческому средневековому бою проходил в рамках патриотического фестиваля «Жаш-Батыр 2021».

Клуб «Гвардия» существует с 2013 года и занимается реконструкцией истории эпохи Средневековья: организацией фестивалей исторической средневековой тематики, исторических средневековых боев, а также изготовлением доспехов XIII—XV вв.

За 8 лет существования членами организации было несколько сотен человек. Среди людей, оказавших заметный вклад в работу клуба «Гвардия» можно, в частности, назвать Сергея Сергина, Александра Соловьева, Николая Потрясова, Богдана Сбитнева, Юлию Хижнякову.