Петрозаводск, 19 октября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В Карелии полностью привились от коронавируса 41,1% от всего взрослого населения республики. Об этом 19 октября сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

По его словам, первым компонентом вакцины привито 210 428 человек, что составляет 43,4% от общего числа взрослых граждан, проживающих в республике. Полностью привит 198 961 человек — 41,1% от всего взрослого населения Карелии. Ревакцинировались уже 15 567 человек.

«За прошедшие сутки прививки от коронавирусной инфекции в республике сделали 1785 человек. Пункты вакцинации, в том числе мобильные, обеспечены вакциной в достаточном количестве», — заверил министр.

Охлопков отметил, что для формирования хорошей иммунной прослойки, позволяющей противостоять эпидемии, необходимо привить против коронавируса не менее 80% взрослого населения, а это для Карелии 387 510 человек. Таким образом, непривитыми остаются еще 177 082 человека.

«Невакцинированные люди являются биологической субстанцией для дальнейшей мутации вируса. Если бы 90% взрослого населения были бы вакцинированы, то штамм «Дельта плюс» остался бы вершиной эволюции вируса. Но теперь предстоит его дальнейший апгрейд», — констатировал глава минздрава Карелии.