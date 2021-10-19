Москва, 19 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Цены на туристические пакеты по всем направлениям продолжат расти в ближайшие месяцы. Об этом 19 октября заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

«Я думаю, тенденция к росту цен сохранится до конца 2021 года и в 2022 году», — сказала она.

Ломидзе отметила, что тенденция к росту сформировалась ещё в 2020 году. «Она касается не только внутреннего туризма, хотя прирост на внешнем рынке не такой контрастный, не такой яркий, как на некоторых зарубежных направлениях», — уточнила она.

Исполнительный директор АТОР также сообщила, что более активное раннее бронирование в настоящее время наблюдается в премиальном сегменте, доля которого возросла как на внутреннем, так и на выездном рынке.