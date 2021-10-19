Казань, 19 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В Татарии в ежедневном режиме с бизнесом обсуждаются ковидные ограничения и экономические последствия. Как заявил 19 октября уполномоченный по защите прав предпринимателей в Татарии Фарид Абдулганиев, из-за роста количества заболеваний коронавирусом кабмин Татарстана ввел дополнительные ограничения еще 7 октября. Среди них: посещение объектов общепита, фитнес-центров, аквапарков, вход и нахождение в торговых комплексах, объектах розничной торговли площадью свыше 400 квадратных метров возможны только при предъявлении действующих QR-кодов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«С ведением новых ограничений возросло и число обращений со стороны предпринимателей: за неделю на горячую линию омбудсмена поступило 381 обращение, из них 204 — по теме применения QR-кодов. Аппарат уполномоченного сделал дополнительные запросы в профильные ведомства (Роспотребнадзор, Минюст и другие), чтобы разъяснить отдельные положения документов. В телеграм-канале «Деловорот» публикуются наглядные чек-листы и блок-схемы по решению вопросов, связанных с введением QR-кодов», — пояснил Абдулганиев.

По его словам, в рамках ежедневных онлайн-встреч с предпринимателями и общественными омбудсменами обсуждается ситуация в тех отраслях бизнеса, которые больше всего пострадали из-за введения QR-кода, снижения спроса и потока покупателей. Систематизируются и отрабатываются предложения по дополнительным мерам поддержки, которые затем вносятся на рассмотрение в Министерство экономики РТ.

«Пока (!) других допограничений в республике нет, локдаун также не вводился», — добавил уполномоченный.

Напомним, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова 19 октября предложила ввести по всем регионам РФ нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Эту инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.