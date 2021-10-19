Берлин, 19 октября, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Режиссёр М. Найт Шьямалан в 2022 году возглавит жюри Берлинского кинофестиваля. Об этом 19 октября сообщает портал Deadline.

Gage Skidmore М. Найт Шьямалан

«Я всегда чувствовал себя независимым режиссером в системе Голливуда», — сказал Шьямалан, комментируя своё назначение на должность. Он отметил, что очень ценит то, что ему её предложили и заявил, что подобный жест является «высшим одобрением для кинорежиссёра».

«Возможность поддержать и отметить лучшие таланты мира в области повествования — это подарок, который я с радостью принял», — заявил режиссёр.

Напомним, Берлинский кинофестиваль пройдёт с 10 по 20 февраля 2022 года. М. Найт Шьямалан снял такие картины, как «Шестое чувство», «Таинственный лес», «Дьявол», «После нашей эры», а также трилогию, в которую вошли фильмы «Неуязвимый», «Сплит» и «Стекло».