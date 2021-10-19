Вашингтон, 19 октября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Преступники, похитившие группу из 17 американских и канадских миссионеров на Гаити, потребоваи $17 млн за их освобождение, сообщает 19 октября CNN.

Meelimello Похищение

ФБР и гаитянская полиция находятся в контакте с похитителями, и переговоры могут занять несколько недель.

Напомним, что инцидент произошёл в городе Порт-о-Пренс. По предварительным данным, миссионеры и члены их семей были похищены прямо из автобуса, который направлялся в аэропорт. По предварительным данным, среди похищенных есть несовершеннолетние. На настоящее время никакой информации от похитителей не поступало, местонахождение граждан США остаётся неизвестным.

Отмечается, что в охваченном социальным и экономическом кризисом островном государстве похищения людей с целью выкупа стали обыденным явлением, однако впервые была похищена столь многочисленная группа американских граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перестановках в полиции Гаити на фоне роста преступности.