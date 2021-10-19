Уфа, 19 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В условиях новых коронавирусных ограничений нельзя допустить, чтобы бизнес прекращал свою работу или нёс серьёзные убытки. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Флюр Асадуллин.

AlexanderStein Бизнес

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«Безусловно, когда в стране наблюдается ежедневный прирост заболевших коронавирусом, увеличивается число летальных случаев, власти вынуждены вводить ограничения. При этом нельзя допустить, чтобы предприятия, в том числе представители бизнеса, прекратили свою работу или понесли серьезные убытки — их необходимо поддержать», — сказал Асадуллин.

Он напомнил, что в Башкирии за последние сутки выявлено 664 новых случая коронавируса, 35 человек скончались от инфекции: «С 18 октября в республике действует третий этап коронавирусных ограничений. Теперь посещение салонов красоты, косметических, массажных и спа-салонов, ТЦ, фитнес-центров, бассейнов, саун, соляриев, кафе и ресторанов вместимостью 50 и более человек возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о перенесенной в течение полугода болезни и до 27 октября отрицательный ПЦР-тест».

Асадуллин отметил, что для ряда сфер и сотрудников — например, торговля, салоны красоты, ателье, химчистки, работники фитнес-клубов и общепита, госслужащие, медработники, учителя, курьеры и другие — прививка стала обязательной: «Первый компонент необходимо сделать до 18 ноября, закончить вакцинацию — до 18 декабря 2021 года».