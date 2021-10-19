Киев, 19 октября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Если нынешняя власть на Украине останется ещё на какое-то время, страна потеряет новые территории, написал 19 октября депутат Верховной рады («Слуга народа») Ренат Кузьмин в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Отметив, что на Украине происходит «завершение процесса узурпации власти», разрушение основ украинской государственности и разграбление украинских национальных богатств, Кузьмин заявил:

«Я боюсь того, что Украины в тех границах, в которых мы живём сегодня, может и не быть, если эта власть удержится ещё какое-то время. Это же очевидно для всех. С действующей властью Украина уже вплотную подошла к развалу государства».

Он добавил, что на Украине идёт целенаправленное разрушение государства. Страну рвут на части с полным осознанием того, что реализуется преступный план по уничтожению Украины.