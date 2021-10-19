Москва, 19 октября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Комик Александр Ревва (известен как Артур Пирожков) представил клип на песню «Летом на фиесте». Ролик доступен на YouTube-канале артиста с 19 октября.

Скриншот с YouTube Дитер Болен

Композиция «Летом на фиесте» является кавером на песню Cheri, Cheri Lady немецкого дуэта Modern Talking. В клипе также «появляется» солист коллектива Дитер Болен — его лицо воссоздано на актёре с помощью технологии дополненной реальности.

Добавим, что за несколько часов ролик посмотрели более 215 тыс. человек. А 5 тыс. из них поставили видео отметку «нравится».