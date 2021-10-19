Великий Новгород, 19 октября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Новгородской области вакцинировано от коронавируса 65% населения. Об этом 19 октября сообщила министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Нам до коллективного иммунитета остается совсем немножко», — заметила чиновница.

В настоящий момент в Новгородской области работают 80 пунктов вакцинации — 54 стационарных и 26 мобильных (выездные бригады). В наличии есть четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», все они распределены по районам.

По данным на 18 октября, в регионе сделали первую прививку от коронавируса 187 809 взрослых жителей Новгородской области, 144 213 человека полностью завершили вакцинацию. Записаться на прививку от COVID-19 в области можно несколькими способами: через сайт «Госуслуг», МФЦ и по номеру «122».