Нью-Дели, , 17:07 — REGNUM Индия усиливает свою противолодочную авиацию американскими самолётами P-8I Neptune на фоне усиления подводного флота Китая, сообщают 19 октября индийские СМИ.

Ту-142 ВВС Индии Alec Wilson

В частности, авиация ВМС Индии пополнилась 11 по счёту противолодочным самолётом P-8I Neptune, переданным компанией Boeing в рамках дополнительного контракта 2016 года.

Предыдущий P-8I Neptune был передан индийским военным в июле.

Новый самолет направят в 315-ю эскадрилью морской авиации ВМС, где уже служат первый и второй P-8I, полученные в рамках нового контракта.

Еще один аналогичный самолет должен быть поставлен до конца 2022 года.

Кроме того, ВМС Индии уже заказали еще одну партию из шести P-8I Neptune. В США эта сделка уже одобрена, а поставка пройдет по линии программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

При этом военное ведомство Индии не исключает новых заказов, так как Китай наращивает количество атомных подводных лодок в своих ВМС.

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