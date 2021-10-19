Ярославль, , 17:03 — REGNUM Красноперекопский районный суд Ярославля отказал кандидату от КПРФ по одномандатному округу №195 Олегу Леонтьеву в отмене итогов выборов в Государственную думу на отдельно взятом избирательном участке. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Ярославский областной суд

Ранее ИА REGNUMсообщало о том, что иск был подан в отношении областной избирательной комиссии, территориального и участкового избиркома. Олег Леонтьев требовал отменить итоги выборов на участке №2019, который расположен на улице Стачек в Красноперекопском районе Ярославля. Обосновал он свой иск тем, что на участке проголосовали избиратели, которые в данном округе не зарегистрированы.

Иск кандидата 19 октября рассматривал Ярославский областной суд. Как рассказали в пресс-службе суда, в удовлетворении исковых требований Олегу Леонтьеву отказано. Результат выборов на участке, указанный в постановлении облизбиркома от 21 сентября 2021 года, остается прежним. Кандидат может обжаловать принятое решение в суде вышестоящей инстанции.

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