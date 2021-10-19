Красногорск, 19 октября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Вакцинация является самым надежным средством защиты на фоне роста числа новых случаев COVID-19. Об этом 19 октября сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Чиновница напомнила, что за последние дни в сутки выявляется максимальное число новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

«Заразиться может каждый, самая надежная защита на данный момент — это вакцинация. Прививку от COVID-19 сделали уже более 3,7 млн человек, полный курс вакцинации прошли 3,5 млн», — приводит её слова оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса в Подмосковье.