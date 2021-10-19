Рязань, 19 октября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Участие в переписи населения через сайт Госуслуги принял 19 октября губернатор Рязанской области Николай Любимов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения

Глава региона призвал всех жителей принять участие в переписи, поскольку «это самый верный и надёжный способ для нашего государства узнать о потребностях граждан».

«Впервые перепись проходит в цифровом формате. Это самый удобный и приемлемый в условиях пандемии способ. Сегодня я сам прошел онлайн-опрос на сайте Госуслуг за 15 минут в своём рабочем кабинете в обеденный перерыв. Навигация организована доступно и понятно, можно использовать любой гаджет или компьютер. Надеюсь, что людям старшего возраста в случае возникновения трудностей помогут их дети или внуки», — пишет губернатор.

В Рязанской области открыто 338 переписных участков, ещё 14 работают в территориальных отделах МФЦ.