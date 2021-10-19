Вашингтон, , 17:50 — REGNUM На этой неделе Центр по контролю и профилактике заболеваний США добавил еще одну страну в список туристических направлений с «очень высоким» риском. Об этом 19 октября сообщает Reuters.

Сингапур

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Город-государство Сингапур перешел с 3 уровня, или «высокого» риска заразиться COVID-19, на 4 уровень — высшую категорию риска.

Новость появилась после недавнего решения Сингапура ослабить ограничения на въезд. Сингапур разешил полностью вакцинированным гражданам восьми новых стран, включая Великобританию и США, подать заявление на бескарантинный въезд.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября 2021 г. в США снимаются ограничения на въезд для полностью привитых от COVID-19 иностранных граждан.