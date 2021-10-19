Рим, 19 октября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В сеть выложили несколько фотографий со съёмок картины «Индиана Джонс 5», на которых Харрисон Форд запечатлён в образе известного учёного-археолога. Снимки были опубликованы 19 октября на портале Just Jared.

Цитата из к/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». реж Стивен Спилберг. 1981. США Археолог

В кадр также попали актриса Фиби Уоллер-Бридж и Антонио Бандерас. Отмечается, что фото было сделано 18 октября 2021 года на территории Кастелламмаре-дель-Гольфо (коммуна в Италии).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Disney отложила премьеру пятой части «Индианы Джонса» почти на год: фильм выйдет не 29 июля 2022 года, как было запланировано, а 30 июня 2023-го. В фильме также снимаются Маддс Миккельсен,Томас Кречман, Бойд Холбрук иТоби Джоунс, в качестве режиссёра выступает Джеймс Мэнголд.