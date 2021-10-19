Белград, , 17:01 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 19 октября заявил о том, что идея создания «Сербского мира» принадлежит исключительно ему, а не правительству или президенту Сербии.

Александр Вулин Mediaportal.vojvodina.gov.rs

«Я твердо верю, что создание сербского мира является насущной потребностью сербов и в этом нет никакой угрозы (для других народов региона — ИА REGNUM», — передает телеканал Н1 слова Вулина.

По его словам, идея создания «Сербского мира» не нравится только тем государствам, где сербы подвергаются дискриминации.

«Это проблема только для тех, кто не завершил этнические чистки, и для кого даже 4% сербского населения является помехой», — добавил Вулин.

Министр внутренних дел Сербии напомнил, что он никогда не выступал за передел границ на Балканах.

Напомним, что ранее Александр Вулин выступил с инициативой о создании единого культурного пространства для всех сербов. Он отметил, что видит президента Сербии Александра Вучича в роли лидера этого проекта, который мог бы получить название «Сербский мир».