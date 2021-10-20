Чебоксары, 20 октября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Чувашии произошёл рост инвестиций и объём внешнеторгового оборота, в том числе экспорт продукции предприятий малого бизнеса увеличился в шесть раз. Об этом заявил вице-премьер — глава минэкономразвития республики Дмитрий Краснов, подводя промежуточные итоги социально-экономического развития, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Данные министерства экономики Чувашии

По словам министра экономики, в январе — сентябре 2021 года внешнеторговый оборот составил $432,9 млн, что почти на 15,4% больше аналогичного прошлогоднего периода.

«В том числе экспорт увеличился почти на 30%, составив $204,6 млн долларов, импорт увеличился на 5,4%, составив $228,3 млн. При этом экспорт субъектами МСП (малого и среднего предпринимательства) за этот период вырос более чем в шесть раз», — сказал Дмитрий Краснов.

По данным министерства экономики, торговыми партнёрами чувашских предприятий являются 96 стран.

«Основными торговыми партнёрами были страны, прежде всего, дальнего зарубежья, их доля в товарообороте составила 57%, в экспорте — 32%, в импорте — 79%», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в январе — сентябре 2021 года объём инвестиций в основной капитал возрос почти на 33%. Чиновники назвали «основным драйвером роста» экономики «внутренний спрос — потребительский и инвестиционный».

Напомним, что в 2020 году на экономическую ситуацию повлияли ограничительные меры, вводимые из-за пандемии коронавируса.