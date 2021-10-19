Москва, 19 октября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Москве вдвое увеличилось число болеющих коронавирусной инфекцией пациентов, чьё состояние оценивается как тяжёлое или крайне тяжёлое. Об этом 19 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Мэр сообщил, что в сентябре город вступил в новый период роста заболеваемости, число выявляемых случаев заражения выросло в четыре раза — до 42 тыс. в неделю. При этом растёт и число госпитализаций.

«Если в конце лета мы госпитализировали 400−500 человек в день, то в последнее время — 1200−1500 человек ежедневно. В два раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии», — написал Собянин.

Он подписал указ о введении в Москве новых ограничительных мер, среди которых домашний режим для пенсионеров, перевод части сотрудников на «удалёнку», а также повышение требований к компаниям по вакцинации сотрудников.