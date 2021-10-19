Белгород, 19 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Финансирование работ по утеплению фасадов многоквартирных домов будет увеличено вдвое в 2022 году в Белгородской области. На эти цели направят почти 3,5 млрд рублей, сообщил 19 октября на своей странице в социальной сети губернатор Вячеслав Гладков.

Https://belregion.ru Утепление дома

Работы по утеплению МКД проводят порядка 30 подрядчиков в 190 зданиях. Полностью завершены работы на 35 объектах, в завершающей стадии находятся 38 домов, на остальных — готовность составляет более 60%.

«В Ракитянском и Валуйском районах, а также в Грайворонском горокруге три дома приняли решение отказаться от утепления фасада. Неожиданно, но это решение самих жильцов, и мы его выполняем. На следующий год финансирование работ по утеплению фасадов будет увеличено в два раза, это почти 3,5 млрд рублей. Мы утеплим фасады 2022 года, которые готовились к капремонту, и дома, в которых капремонт проводился в 2019 и 2020 годах. Так как объём работ увеличивается в разы, все торги необходимо провести уже в этом году, чтобы не затягивать начало работ в следующем», — написал губернатор.

Региональную программу по утеплению фасадов приняли в 2021 году.