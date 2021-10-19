Краснодар, 19 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае не исключают увеличения туристического потока в регион в случае введения в России нерабочих дней. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель 19 октября.

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«В случае такого решения мы понимаем, что курорты Краснодарского края и наши предприятия потребительской сферы получат дополнительную нагрузку. Важно, чтобы это не спровоцировало очагов заболевания, поэтому будет усилена работа по соблюдению всех санэпидтребований в магазинах, ТРЦ, объектах общепита, гостиницах. Включая внезапные проверки», — цитирует чиновника ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусной инфекции вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова выступила с предложением ввести в РФ нерабочие дни на период с 30 октября по 7 ноября.