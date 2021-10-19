Великий Новгород, 19 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В коронавирусных стационарах Новгородской области развернуто 1,9 тыс. коек. Из-за большого количества госпитализированных с ковидом мест в палатах не хватает, больных кладут в коридоры. Об этом сообщила министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящий момент в регионе под лечение коронавирусной инфекцией перепрофилировано восемь стационаров. В них, на данный момент, развернуто 1950 коек, из которых менее 5% свободны. Отметим, что в пики предыдущих волн пандемии было развернуто 1200 коек.

«Мы сейчас вынуждены госпитализировать пациентов в холлы. Мы вынуждены развернуть дополнительные койко-места в коридорах, чтобы максимально обеспечить людей лечением. У нас есть план дальнейшего развертывания. В случае необходимости будем перепрофилировать и другие госпиталя, но это сулит отмену плановой медицинской помощи», — добавила чиновница.

При этом Ломовцева признала, что прививка не на 100% защищает от заражения. Сейчас в стационарах находятся 5−6% вакцинированных пациентов. Их состояние врачами оценивается как стабильное.

«Только единицы из привитых тяжелые, но это из-за сопутствующих заболеваний. Все они остались живы. Те, кто сейчас находятся в реанимации — все непривитые», — подытожила Ломовцева.

Добавим, что руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Елена Никифорова на заседании оперштаба 19 октября сообщила, что на территории региона недельные показатели заболеваемости в 1,5 раза превышают общероссийские. Рост заболеваемости за неделю составил 17%.

За последние сутки в Новгородской области подтверждено 202 новых случая коронавируса, выздоровели 126 человек, скончались три человека.