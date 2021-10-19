Канберра, , 17:53 — REGNUM Правительство Австралии предлагает единовременные выплаты, чтобы помочь людям уйти от агрессивных партнеров, сообщает 19 октября CNN.

Насилие Цитата из к/ф «Трамвай «Желание». реж Элиа Казан. 1951. США

Начиная со вторника, 19 октября, жертвы могут подать заявление на получение выплаты в размере 5 тыс. австралийских долларов ($3 700). Программа открыта для представителей всех полов. Однако ожидается, что большинство заявителей составят женщины.

Несмотря на то, что выплата приветствовалась защитниками прав человека, некоторые говорят, что она не устраняет коренные причины семейного насилия в Австралии.

Напомним, что по данным правительства в Австралии, каждые девять дней одна женщина погибает от рук партнера.