Москва, 19 октября, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Журналист Юрий Дудь представил новый выпуск своего YouTube-шоу «вДудь». Видео доступно на одноимённом канале с 19 октября.

Цитата из клипа «Беслан. Помни / вДудь» пользователя вДудь. youtube.com Юрий Дудь

Почти двухчасовой ролик журналист посвятил картине Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Дудь назвал фильм «недооценённым шедевром» и «важнейшей главой энциклопедии русской жизни» — поэтому он вместе с командой и посвятил ему выпуск.

В ролике Дудь взял интервью у актёра Валерия Гаркалина, исполнившего в картине главную роль. На момент съёмок он ещё не был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM напоминает, что комедия «Ширли-мырли» вышла в 1995 году. В фильме рассказана история встречи разлучённых братьев-близнецов, а также похищения дорогостоящего алмаза под названием «Спаситель России».