София, 19 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев гарантировал жителям республики «стабильные и доступные цены» на электроэнергию и тепло в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом он заявил в ходе своего выступления 19 октября, сообщает софийская газета «Факты».

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

По словам главы болгарского государства, в настоящее время официальная София рассматривает сразу несколько вариантов выхода из критической ситуации, сложившейся в указанном секторе экономики.

Радев «Это будет и выплата дополнительной материальной помощи малоимущим семьям, и выделение новых жилищных субсидий и регулирование тарифов ЖКХ на общенациональном уровне».

Как подчеркнул Радев, сейчас цены на энергоносители находятся «не в свободном, а в регулируемом поле», и руководство республики сделает все возможное, дабы сохранять их на минимальном уровне.

В то же время президент был вынужден констатировать, что подобный статус кво будет сохраняться лишь до Нового года: с января 2022 г. государственный регулятор начнет пересматривать соответствующую ценовую политику.

Напомним, только за последний год цены на электроэнергию и теплоснабжение в Болгарии выросли в 10 раз. Абсолютное большинство болгар не располагают средствами для своевременной оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг.