Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе приговор Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Николая Девятого, который 23 января 2021 года принял участие в несанкционированном митинге сторонников блогера Навального и во время задержания избил одного за другим двоих полицейских.

Цитата видео ГУ МВД России по СПб и ЛО Николай Девятый

Кадры того, как уроженец Архангельской области, 36-летний IT-специалист одним ударом кулака в лицо сбивает с ног сотрудника ГИБДД, были показаны по федеральным телеканалам и вызвали большой общественный резонанс.

В августе 2021 года мужчину приговорили к 4,5 годам колонии и выплате по 150 тыс. рублей каждому из пострадавших дорожных полицейских.

Во время рассмотрения 19 октября апелляционной жалобы на приговор районного суда защита просила приговор изменить, назначив Девятому условное наказание, а также снизить компенсацию потерпевшим до 50 000 рублей каждому. В то же время прокурор и потерпевшая сторона просили оставить приговор без изменений, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Через 3 месяца моя семья окажется на улице из-за невыплаченных ипотечных взносов», — сообщил Девятый в последнем слове, попросив проявить снисхождение и сообщив, что возможности выплатить 300 000 рублей у него нет.

Апелляционная коллегия оставила эти жалобы без удовлетворения и приговор районного суда — без изменений.

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