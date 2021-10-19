Дакка, 19 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. За пять дней в Бангладеш арестованы четыре с половиной сотни участников массовых беспорядков, происходящих на религиозной почте, сообщает 19 октября Dhaka Tribune.

AStikhin Бангладеш

Отмечается, что мусульмане начали нападать на храмы индуистов, а также на их жилища и предприятия. Они подожгли и повредили другими способами несколько десятков домов, в том числе жилых.

Поводом к этому стал оскорбительный для последователей ислама пост в соцсети. Он был опубликован во время индуистского праздника Дурга Пуджа. Полицией Бангладеш возбуждено 71 дело о нападениях на индуистов.