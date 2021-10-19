Тбилиси, , 16:38 — REGNUM Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе резко осудил тех, кто подписал письмо с требованием освободить из заключения Михаила Саакашвили, сообщает 19 октября грузинский телеканал «Формула».

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

"Кто бы ни подписал такое письмо, он становится в некоторой степени соучастником того преступления, которое Михаил Саакашвили совершил против грузинской государственности и против святого имени грузинского народа. Это не то, что называют европейскими ценностями. Я призываю всех действовать в соответствии с европейскими ценностями. Михаил Саакашвили вообще не имеет ничего общего с европейскими ценностями», — заявил Кобахидзе.

Также Кобахидзе утверждает, что письмо в защиту Саакашвили подписал лишь один депутат Европарламента, хотя на самом деле их было более 20.

Напомним, что 14 октября грузинскими СМИ было получено письмо, подписанное 72-мя европейскими и грузинскими политическими деятелями, с требованием выпустить из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.