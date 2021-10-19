Обнинск, Калужская область, 19 октября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается расследование смерти 26-летнего жителя Обнинска, сообщили 19 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Sledcom.ru Следователь

По версии следствия, в ночь на 11 октября у кафе «Ташкент» на проспекте Ленина в Обнинске между двумя мужчинами произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений. Один участник конфликта нанёс второму телесные повреждения, в том числе закрытый перелом костей носа, которые повлекли обильное кровотечение, перекрытие дыхательных путей кровью и смерть потерпевшего. По данным следствия, оба мужчины в момент конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Установлено лицо, которое наносило удары потерпевшему. Это 22-летний гражданин Узбекистана. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении убийства, он объявлен в межгосударственный розыск. Распространенная рядом местных изданий версия о совершении преступления несколькими людьми следствием не подтверждается.

Для установления всех обстоятельств совершенного преступления и местонахождения обвиняемого сотрудники СК России продолжают проведение следственных действий, силами областных подразделений УМВД и УФСБ осуществляются оперативно-розыскные мероприятия.