Сербия, 19 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Сербия поддерживает Дейтонское мирное соглашение и все, что соответствует духу этого соглашения. То, что ему противоречит, Белград не поддержит. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 19 октября.

Kremlin.ru Александр Вучич

Так Вучич ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о том, что парламент Республики Сербской примет ряд законов о возвращении автономии некоторых компетенций, которые были у нее изъяты решениями верховных представителей в БиГ.

«Мы поддержим все, о чем договорятся три государствообразующих народа. Все противоположное этому не поддержим. Для нас важно сохранить мир и стабильность, так как без этого не будет инвесторов. Мы уважаем целостность БиГ, так же, как и целостность Республики Сербской в рамках БиГ», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что ранее Милорад Додик заявил о том, что парламент Республики Сербской аннулирует все законы, которые ранее вводили верховные представители международного сообщества в БиГ.