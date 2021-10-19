Бишкек, 19 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Из бюджета Киргизии на содержание государственной резиденции «Ала-Арча-1» в 2021 году выделили свыше 111,6 млн сомов (93,7 млн рублей). Об этом заявила директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова, передаёт «24.kg» сегодня, 19 октября.

commons.wikimedia.org Флаг Киргизии

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По словам правозащитницы, на её запрос в администрации главы государства сообщили, что на обеспечение государственных гарантий президента госказна предоставила около 5,2 млн сомов (более 4,3 млн рублей).

Из них на проживание президента Киргизии в резиденции — чуть больше 3,4 млн сомов (около 2,9 млн рублей). Эти расходы включают в себя, в том числе, оплату коммунальных услуг и зарплаты обслуживающего персонала.

На что тратятся оставшиеся почти 108,2 млн сомов (90,8 млн рублей), Чолпон Джакуповой в администрации главы государства не ответили.

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