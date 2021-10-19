Ново-Огарево, Московская область, 19 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Уровень управления транспортными объектами в России оставляет желать лучшего. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин обсуждает транспортную стратегию России с Госсоветом — трансляция»

«С августа 2019-го по ноябрь 2020-го года, например, одна из коммерческих компаний, которая арендует объекты инфраструктуры в морском порту Выборга, перечислила Росморпорту 21 млн рублей, а сама эта структура заработала 1,2 млрд рублей, в том числе и за сдачу объектов инфраструктуры в субаренду», — заявил Путин.

«То есть ей отдали всё за копеечки, она сдаёт в субаренду и денюжки зарабатывает. Послушайте, если мы так будем хозяйствовать дальше, то это тогда никаких федеральных бюджетных денег и не хватит. Прав Силуанов абсолютно», — указал он.