Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Госдепартамента США начал расследование о завершении администрацией президента Джо Байдена дипломатических операций в Афганистане, сообщает 19 октября Fox News.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

Госдепартемент проверит выдачу афганским беженцам разрешений на въезд в США, а также проанализирует экстренную эвакуацию посольства в Кабуле.

В проверке так же примут участие инспектора других ведомств. Генеральный инспектор Пентагона расследует неудачный удар беспилотника в Кабуле, в результате которого погибли 10 мирных жителей. Он также расследует процесс проверки Министерством обороны эвакуированных афганцев.

Напомним, что ранее американские граждане выражали сильное беспокойство по поводу того, что в США на эвакуационных самолетах из Афганистана могли попасть террористы.

Как сообщало ИА REGNUM, в США двум афганским беженцам были предъявлены федеральные обвинения в преступлениях, предположительно совершенных во время их пребывания в Форте Маккой в штате Висконсин, куда их эвакуировали напрямую из Афганистана.