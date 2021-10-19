Великий Новгород, 19 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Новгородской области, на фоне введения системы QR-кодов, в 7,5 раза выросла суточная вакцинация населения по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом 19 октября сообщила министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По ее словам, суммарно за прошедшую неделю в регионе было вакцинировано 600 человек, в один из дней вакцинировалось около 200 человек. Вместе с тем только за минувший день, 18 октября, первый этап вакцинации прошли около 1,5 тыс. местных жителей.

Министр также отметила, что в последнее время в регионе стали чаще госпитализироваться в больницу молодые пациенты, у которых COVID-19 развивается в короткие сроки с легкого до тяжелого состояния, а также целые семьи.

«Этот лавинообразный подъем заболеваемости — все непривитые люди. Приезжают семьями, и все они не вакцинированы. Введение QR-кода, с одной стороны, имеет цель несколько разграничить людей в общественных местах, с другой — простимулировать жителей активнее вакцинироваться», — пояснила чиновница.

Добавим, что высокий уровень вакцинации в регионе наблюдается в сфере образования — 70%, а самый низкий — в сфере бытовых услуг — 35%. Как отметил глава Новгородской области Андрей Никитин на заседании оперативного штаба, в случае, если динамика не улучшится, в отраслях с низким уровнем вакцинируемых сотрудников может быть введен локдаун.