Бишкек, 19 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел не закрывало уголовное дело, возбужденное против Гульзат Кантороевой — племянницы экс-президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Об этом заявил старший следователь следственной службы МВД Азамат Дуйшеналиев на пресс-конференции сегодня, 19 октября.

President.kg Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков

По его словам, расследование по делу родственницы бывшего главы государства, подозреваемой в мошенничестве, всё ещё продолжается.

«Проводятся следственные мероприятия, из-за большого объема работ досудебное производство по этому уголовному делу было продлено», — подчеркнул представитель правоохранительного ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в конце марта 2021 года Гульзат Кантороеву задержали по подозрению в мошенничестве, суд отпустил её под домашний арест.

По версии следствия, племянница экс-президента Киргизии обманным путем получила от бизнесмена $20 тысяч и 450 тысяч сомов (в общей сложности — 1,8 млн рублей).