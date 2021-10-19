Москва, 19 октября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Одна нерабочая неделя стоит стране стоимости реализации всех нацпроектов за год, или удвоенной сумме расходов федерального бюджета на здравоохранение (текущее исполнение бюджета на здравоохранение за 2021 год, согласно данным электронного бюджета, — чуть больше 1 трлн рублей). Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 19 октября заявил глава муниципального округа Тверской в г. Москве Яков Якубович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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"Рабочих дней, как известно, в году 250. Она лишняя нерабочая неделя — минус пять рабочих дней. Это минус 2% ВВП. Это больше 2 триллионов рублей. Именно таков годовой бюджет на нацпроекты, — пояснил он. — Конечно, человеческая жизнь дороже, никто не спорит. Но именно ради человека реализуются (вернее должны реализовываться) нацпроекты, включая, кстати, «здравоохранение».

Он напомнил, что бюджетные деньги не берутся из воздуха. «Это налоги, которые платят предприятия и рядовые граждане. При этом, как показал опыт 2020 года, меры поддержки бизнеса (особенно малого) оказались гомеопатическими и иногда просто никак не помогли преодолеть кризис. У бизнеса сохранятся обязательства по выплате зарплат, и власти вряд ли компенсируют эти расходы. Всё это крайне печально. Есть ощущение, что такие решения принимаются из какого-то иррационального страха выпустить ситуацию с пандемией из-под контроля. Однако во всем необходим разумный подход», — отметил член «Партии Роста».

По его словам, цифры по погибшим и рост заболеваемости очевидны и действительно пугают. «Властям следовало бы предложить в рекомендательной форме предприятиям либо организовать бизнес-процессы с соблюдением санитарных мер, либо сохранить некий минимальный гарантированный доход для работников, который был бы компенсирован. То есть вместо неизбежной нагрузки на бизнес — предложить альтернативу, которая позволит и не допустить распространения заболеваний, и смягчить удар по экономике. Но почему-то у нас привыкли действовать линейно, и потому часто топорно, не рассуждая комплексно, а видя лишь одну проблему с игнорированием остальных», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что малым и средним предприятиям следует надеяться только на чудо, поскольку в такой среде ведение предпринимательской деятельности превращается в бесконечный риск, управлять которым в условиях прилагающегося к этому административного давления просто невозможно.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустинподдержал идею о введении нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно.