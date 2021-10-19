Улан-Удэ, 19 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. На заседании президиума Госсовета России под председательством президента Владимира Путина предложили продлить действие программы инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Заседание президиума Госсовета России

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По словам главы Бурятии и председателя комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» Алексея Цыденова, условия программы оказались крайне востребованными. В связи с этим к настоящему времени весь лимит на 500 млрд рублей оказался выбран регионами.

«Прошу поручения о продлении программы инфраструктурных бюджетных кредитов, предоставив дополнительное финансирование в объёме не менее 500 млрд. Подчеркну, эти средства нужны не единовременно, а в период до 30-го года. Также на возвратной основе», — добавил он.

Кроме того, Алексей Цыденов попросил до 2025 года продлить действие переходного периода установления зон с особыми условиями использования территорий.

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