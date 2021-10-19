Почеп, Брянская область, 19 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Останки 16 солдат и восьми местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, торжественно перезахоронили 19 октября в Почепе Брянской области.

Gov.spb.ru Захоронение останков бойца Красной Армии

Члены поисковых отрядов «Вятичи» и «Поиск-Почеп» обнаружили большинство останков в ходе региональной «Вахты памяти» в 2020 году у населённого пункта Речица. Рядом с солдатами, погибшими в 1941 году, сохранились восемь воинских медальонов. Прочитать смогли один из них — он принадлежал Василию Михайловичу Воробьёву.

Вместе с красноармейцами в последний путь у воинского мемориала города проводили останки восьми местных жителей, которые, предположительно, были подпольщиками, сообщает ГТРК «Брянск».