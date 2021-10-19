София, 19 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Сотрудники Службы финансовой безопасности при правительстве Болгарии, а также инспекторы министерства сельского хозяйства и продовольствия республики объявили о раскрытии масштабной махинации в аграрной сфере страны. Об этом 19 октября сообщило «Болгарское телевидение».

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

Согласно официальной информации, речь идет о заявках на европейские субсидии, поданные фермерами Софийской области и прилегающих к ней регионов. Как выяснилось в ходе предварительной проверки, соответствующие запросы были поданы представителями несуществующих ферм и кооперативных объединений.

Кроме того, в отдельных хозяйствах, оформленных как животноводческие артели, вообще не содержалось ни крупного рогатого скота, ни лошадей, ни свиней.

«На данный момент мы «недосчитались» 561 коровы и 61 породистого скакуна, — констатировал исполнительный директор государственного фонда сельского хозяйства Болгарии Борис Михайлов. — Эта цифра будет расти».

В то же время власти республики подчеркивают, что сегодня говорить о каких-либо убытках, понесенных Болгарией — в частности и Евросоюзом — в целом, не стоит.

Михайлов «Европейские субсидии еще не подготовлены к распределению, поэтому София не потеряла ни лева».

Тем не менее, по некоторым данным, местная прокуратура уже возбудила десятки уголовных дел по статье УК РБ «Мошенничество и попытка незаконных присвоений средств». В том случае, если вина подозреваемых будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок от трёх до семи лет.