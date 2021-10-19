Севастополь, 19 октября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Севастополе вводится обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Постановление опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

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Обязательная вакцинация вводится для сотрудников следующих сфер: — образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли и общественного питания, в том числе для курьеров, для сотрудников мест временного размещения, для работников общественного транспорта и такси, сферы бытовых услуг, салонов красоты, фитнес-центров, банков и почты, МФЦ и для госслужащих. Также прививки понадобятся гражданам, занимающимся организацией культурных, выставочных, просветительских мероприятий.

Не менее 80% сотрудников предприятий данных сфер должны получить первый компонент прививки до 20 ноября, второй компонент — до 25 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября постановление о введении обязательной вакцинации для ряда категорий граждан также было пописано в республике Крым.