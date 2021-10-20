Чебоксары, 20 октября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам девяти месяцев объём инвестиций в основной капитал возрос почти на 33%. Основным драйвером роста экономики «был так называемый внутренний спрос — потребительский и инвестиционный». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов.

Cap.ru Данные минэкономразвития Чувашии

По данным минэкономразвития, в январе — сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объём инвестиций в основной капитал увеличился на 32,9%. По оценке чиновников, в целом по итогам года рост инвестиций составит 1%, достигнув в абсолютных цифрах 56 млрд рублей.

«Основным драйвером роста экономики в январе — сентябре был так называемый внутренний спрос — потребительский и инвестиционный. Наибольший рост инвестиций за счёт внебюджетных источников, более чем в два раза, обеспечили четыре муниципальных района», — пояснил министр Дмитрий Краснов.

Так, в Марпосадском районе объём внебюджетных инвестиций за указанный период возрос в 2,6 раза, в Красноармейском районе — в 2,7 раза, в Янтиковском и Ядринском — соответственно в 3,5 и 5,7 раза. В качестве примера глава ведомства привёл Красноармейский район, где рост произошёл за счёт реализации проекта по строительству завода пластиковых изделий и композита, а также закупки хозяйствами и предприятиями сельскохозяйственной техники.

«По темпу роста инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) свыше 100% обеспечили за счёт привлечения внебюджетных источников два городских округа и десять муниципальных районов, за счёт бюджетных инвестиций — два муниципальных района (Канашский, Шемуршинский)», — сообщил Дмитрий Краснов.